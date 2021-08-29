Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
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Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi

Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 47 kadın Somali polisine düzenlenen törenle diploma verildi.

ÇANKIRI Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 47 kadın Somali polisine düzenlenen törenle diploma verildi.

Somali'de görev yapan 47 kadın polis, özel harekat polisi olmak için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde 1,5 ay boyunca eğitim gördü. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan polisler için eğitim merkezinde diploma töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge katıldı.

Törende konuşan Vali Ayaz, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası alanda gerçekleştirdiği en önemli iş birliğinin güvenlik alanında olduğunu ifade etti. Vali Ayaz, iki ülkenin Çankırı'daki gerçekleştirdiği iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Daha önce ben de bakanlığımızda görevli iken bu iş birliğini geliştirmek adına Somali'yi ziyaret etmiştim. Verilen çabaların sonuçlarını burada görmek bizleri memnun etmektedir. Burada eğitim alan, bundan önce ve bundan sonra eğitim alacak kursiyerler de ülkelerine en iyi şekilde hizmet edecekler. Hem Türkiye hem Somali bugün olduğundan çok daha iyi bir durumda gelecekte de yine el ele yeni iş birlikleri gerçekleştireceklerdir. Bu iş birliğinin somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve yeni kursiyerleri ilimizde misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Somalili kadın polislere diplomaları verildi.

Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi
Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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