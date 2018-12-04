Somalili Gazeteciye Suikast Girişimi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, gazeteci İsmail Şeyh Khalif, aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaralandı.

Başkomiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, aynı zamanda aktivist kimliğiyle de tanınan gazeteci Khalif'in aracına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu yaralandığını bildirdi.

Gazetecinin çok kan kaybettiği ve yerel bir hastanede tedavi altında alındığı kaydedildi.

Saldırıyı şimdiye kadar üslenen olmazken, ülkede 1992'den bu yana 59 gazeteci çeşitli saldırılarda hayatını kaybetti.