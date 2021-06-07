Somaliland'de muhalefet mecliste çoğunluğu ele geçirdi
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Somaliland'de muhalefet mecliste çoğunluğu ele geçirdi

Somaliland'de muhalefet mecliste çoğunluğu ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de muhalif partiler, meclis seçimlerinde koltukların çoğunluğunu kazandı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de muhalif partiler, meclis seçimlerinde koltukların çoğunluğunu kazandı.

Resmi seçim sonuçlarına göre, 31 Mayıs'ta yapılan seçimlerde muhalif Wedani Partisi 31, Adalet ve Refah Partisi (UCID) 21, iktidardaki Kulmiye ise 30 milletvekili kazandı.

Seçimlerin ardından ittifak kuracaklarını açıklayan Wedani ve UCID, 52 vekille mecliste salt çoğunluğu ele geçirmiş oldu.

Yeni meclis başkanını belirleyecek muhalif partiler aynı zamanda Somaliland Başkanı Musa Bihi'nin iktidardaki gücünü de kısıtlama şansına sahip olacak.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de başkanlık seçimlerinin 2022 yılında yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip bölgede 1 milyondan fazla seçmenin yaklaşık 700 bini oy kullandı.

Somaliland

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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