Somaliland'de halk, meclis ve yerel seçimler için sandık başına gitti
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Somaliland'de halk, meclis ve yerel seçimler için sandık başına gitti

Somaliland'de halk, meclis ve yerel seçimler için sandık başına gitti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkesi Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'de halk meclis ve yerel seçimler için oy kullanıyor.

Afrika ülkesi Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'de halk meclis ve yerel seçimler için oy kullanıyor.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyondan fazla kişinin seçim kaydı yaptığı bildirildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı seçimler için Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden uluslararası gözlemciler davet edildi.

Gözlemcilerden Güney Afrikalı temsilci Greg Mills, Somaliland'in demokrasi sürecine geçiş yaptığına dikkati çekerek Afrika ülkelerinin bu sürece destek olması gerektiğini kaydetti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Somaliland'in Başkanı Musa Bihi Abdi, Şubat 2020'de Etiyopya'nın ara buluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

Kendi bağımsızlığını ilan eden ve Mogadişu hükümetiyle birleşmeye yanaşmayan Somaliland'in Başkanı Abdi, 15 Haziran 2020'de Cibuti hükümetinin ev sahipliğinde yapılan Somali-Somaliland diyalog toplantısında, Somaliland halkının uzun zamandır bağımsız bir devlete sahip olduğunu söylemişti.

Somaliland

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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