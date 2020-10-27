Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de binlerce protestocu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki olarak sokağa indi.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de binlerce protestocu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki olarak sokağa indi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bölgenin en büyük ikinci şehri Burco'da Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan göstericiler, Fransız bayrağını yakarak, "Fransız ürünlerini boykot edin!" sloganları attı.

Bölgedeki iş adamlarından Hassan Jama, "Tüm Fransız mallarının satışını durdurmaya karar verdik." derken, protestoculardan Ahmed Mohamed, "Tüm Müslüman liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuşmaya ve dinlerine savunmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çok sayıda Somalili sosyal medya kullanıcısı Mogadişu hükümetini Fransa'ya karşı tepki göstermeye çağırdı.

Fransa'daki İslam karşıtlığı büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş