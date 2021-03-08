Somaliland'daki okul yangınında 49 kişi yaralandı
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Somaliland'daki okul yangınında 49 kişi yaralandı

08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:42
Somaliland'daki okul yangınında 49 kişi yaralandı

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da bir okulda çıkan yangında 49 kişi yaralandı.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da bir okulda çıkan yangında 49 kişi yaralandı.

Somaliland İtfaiye Teşkilatı, yaptığı açıklamada, Dini Çalışmalar Enstitüsü'nde çıkan yangında 40 kadın ve 8 erkek ile 1 itfaiye memurunun yaralandığını bildirdi.

Enstitüde eğitim gören yüzlerce öğrencinin Somaliland İtfaiyesi tarafından kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, yangının çıktığı binanın 2 katlı ve 20 odalı olduğu, içerisinde bir de caminin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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