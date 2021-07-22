Somaliland'da ihtiyaç sahipleri Türkiye Diyanet Vakfı ile bayram etti
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Somaliland'da ihtiyaç sahipleri Türkiye Diyanet Vakfı ile bayram etti

Somaliland'da ihtiyaç sahipleri Türkiye Diyanet Vakfı ile bayram etti
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Kurban Bayramı'nda Somaliland'da bu yılki organizasyon kapsamında kesilen 500 büyükbaş kurbanlık, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Kurban Bayramı'nda Somaliland'da bu yılki organizasyon kapsamında kesilen 500 büyükbaş kurbanlık, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Hargeysa ve Borama kentinde kurbanlıkların kesimi tamamlandı.

Kesilen kurbanların etleri TDV ekipleri tarafından, belirlenen 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

TDV Somaliland kurban organizasyonu sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

Somaliland'da 2 günde 3500 hisse kurban kesildiğini anlatan Kötan, "Yıllardır birçok ülkede kurban organizasyonlarını sürdürüyoruz. Bu bayram da çok şükür organizasyonumuzu tamamladık ve kardeşlerimizin bayram sevinçlerine katkıda bulunduk. İnsanların bayram etmesine vesile olduk." dedi.

TDV'nin bu yıl yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını belirten Kötan, "Bağışçılarımızın destekleri devam ettikçe buradaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yüzünü güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak çok sevindirici. Bu duyguyu yaşamak gurur verici. Mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kötan, Türkiye Diyanet Vakfının her yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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