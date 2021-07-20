Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu
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Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazını camilerin yanı sıra meydanlarda da kıldı.

Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazını camilerin yanı sıra meydanlarda da kıldı.

Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde cami ve meydanları doldurdu.

Namaza, erkek, kadın ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi de çocuklara şeker ikram etti, halkla bayramlaştı.

Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu
Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu
Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu
Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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