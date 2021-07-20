Somaliland'da bayram namazı kılan Müslümanlar cami ve meydanları doldurdu
Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazını camilerin yanı sıra meydanlarda da kıldı.
Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazını camilerin yanı sıra meydanlarda da kıldı.
Hargeysa'da Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde cami ve meydanları doldurdu.
Namaza, erkek, kadın ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.
Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi de çocuklara şeker ikram etti, halkla bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman