Somaliland bağımsızlık isteğinden geri adım atmadı
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Somaliland bağımsızlık isteğinden geri adım atmadı

Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland, yeniden başlayan müzakerelerde bağımsızlık isteğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Somaliland bağımsızlık isteğinden geri adım atmadı
15.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:44

Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland, yeniden başlayan müzakerelerde bağımsızlık isteğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Cibuti hükümetinin ev sahipliğinde yapılan Somali-Somaliland diyalog toplantısında, Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, uluslararası toplumu Somaliland'i tam bağımsız bir devlet olarak tanımaya çağırdı.

Kendi bağımsızlığını ilan eden ve Mogadişu hükümetiyle birleşmeye yanaşmayan Somaliland'in Başkanı, toplantıda Somaliland halkının uzun zamandır bağımsız bir devlete sahip olduğunu söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ise görüşmelere katılma nedeninin Somali halkının kalkınma, barış ve birlik arzusunu olduğunu dile getirdi.

Görüşmeler devam edecek

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, ortak teknik komitenin kurulması ve görüşmelerin kaldıği yerden devam etmesi kararının alındığı belirtildi.

Buna göre, komite siyasi meselelerin ve yatırıma ilişkin sorunların önündeki engellerin kardırılması için gayret edecek ve Cibuti, teknik ilerleme için heyetler arasındaki görüşmeler yapılacağı yer olacak. Görüşmelerde, iki toplumun çıkarları esas alınacak.

İlk görüşme şubatta yapıldı

Fermacu ve Abdi, şubat ayında Etiyopya'nın ara buluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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