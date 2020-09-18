Somali yeni başbakanı belli oldu
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Somali yeni başbakanı belli oldu

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Mohamed Hussein Roble'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Somali yeni başbakanı belli oldu
18.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:27

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Mohamed Hussein Roble'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ülkenin yeni başbakanını açıkladı. Yeni başbakanlık görevi Mohamed Hussein Roble'ye verildi. Fermacu'nun açıklamasına göre Roble yeni kabineyi kurup 2020/2021 genel seçimlerin hazırlıklarıyla ülkenin bu geçiş döneminde liderlik edecek. Fermacu, yeni başbakanın bilgisi ve tecrübesine güvendiğini Roble'nin ülkenin güvenliğini ve altyapıyı geliştirmek için çabalar göstereceğini söyledi. Roble, ise yaptığı açıklamada "Bu hassas geçiş dönemini yönetmek için tüm Somalililerle işbirliği yapacağım" ifadelerini kullandı.

Somali Ulusal Üniversitesi inşaat mühendisliği mezunu olan Roble, Uluslararası Çalışma Örgütü'nde (ILO) görev yaptı. Londra Üniversitesi'nde de çalıştı.

Öte yandan Temmuz ayında eski Somali Başbakanı Ali Hassan Khaire ülkenin ulusal güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle, parlamento tarafından görevden alındı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA

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