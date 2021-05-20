Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası

Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini %50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kenya medyasının iki ülkenin Katar ara buluculuğunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberini yalanladı.