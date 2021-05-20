Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası

Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini %50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kenya medyasının iki ülkenin Katar ara buluculuğunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberini yalanladı.

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti. Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

''HABERLER ASILSIZ VE YALAN''

Gulaid, "Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini %50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler asılsız ve yalan. Kıyı anlaşmazlığında Uluslararası Adalet Divanının adil hükmünü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ANLAŞMAZLIK UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması 15 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı. İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Öte yandan, Somali, Kenya'yı sık sık yerel eyalet yöneticilerini kullanarak iç işlerine karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerini yarı yarıya paylaşacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini %50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler gündeme gelmişti.

Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Kenya medyasının iki ülkenin Katar ara buluculuğunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberleri yalanladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Ben Affleck Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 16:07:44. #1.14#

title