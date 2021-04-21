Somali uyruklu vatandaşların ırkçı saldırılara uğramadığı tespit edildi
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Somali uyruklu vatandaşların ırkçı saldırılara uğramadığı tespit edildi

Somali uyruklu vatandaşların ırkçı saldırılara uğramadığı tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da Somali uyruklu şahısların ırkçılığa maruz kaldığına dair yapılan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Ankara'da Somali uyruklu şahısların ırkçılığa maruz kaldığına dair yapılan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Ankara'da Somalili ve Türk vatandaşların arasında çıkan kavganın görüntüleri bazı haberlerde ve sosyal paylaşım sitelerinde Afrika kökenli vatandaşlara ırkçılık yapıldığı yönünde yansıtılmıştı. Edinilen bilgiye göre söz konusu görüntülerin, 18 Nisan günü Somali uyruklu 3 şahıs ile 4 Türk vatandaşı arasında Keçiören'deki bir parkta başlayan ve bölgede bulunan bir kafede devam eden münakaşaya ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından Somali uyruklu şahısların alınan ilk ifadelerinde kendilerine yönelik herhangi bir ırkçı söylem ve eylemde bulunulmadığını söyledikleri öğrenildi. Konuyla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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