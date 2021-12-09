Somali, ülkeyi AMISOM sonrasına hazırlayacak yürütme komitesi kurdu - Haberler
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Somali, ülkeyi AMISOM sonrasına hazırlayacak yürütme komitesi kurdu

Somali, ülkeyi AMISOM sonrasına hazırlayacak yürütme komitesi kurdu
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali, ülke güvenliğinin Afrika Birliği Somali Misyonu'ndan (AMISOM) ulusal orduya devrini yönetmek için yürütme komitesi kurdu.

Somali, ülke güvenliğinin Afrika Birliği Somali Misyonu'ndan (AMISOM) ulusal orduya devrini yönetmek için yürütme komitesi kurdu.

Somali Ulusal Güvenlik Ofisinden yapılan açıklamaya göre eyaletler, bakanlıklar ve güvenlik güçlerinin katkısıyla Somali Geçiş Planı Stratejik Yürütme Komitesi oluşturuldu.

AMISOM'un aralık sonunda görevinin sona ermesi sonrası güvenlik geçişini koordine edecek komite, devlet içerisindeki koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

Görev süresi her yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından uzatılan AMISOM içerisinde farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin asker görev yapıyor.

Türk ordusunun eğittiği Somalili askerlerin AMISOM'un çekilmesinin ardından boşluğu doldurması bekleniyor.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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