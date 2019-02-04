Somali Tarım ve Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd, Eskişehir'de

Somali Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz'i ziyaret etti.

Engiz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta dernek yönetim kurulu üyeleriyle Ankara'da ziyarette bulundukları Tarım Bakanı Iyd'i Eskişehir'e davet ettiklerini belirtti.

Şube Başkanı Engiz, Eskişehir'e gelen Bakan Said Huseyin Iyd ve beraberindeki Somali'nin Ankara Büyükelçisi Abdullahi Muhamed ve Ticaret Ataşesi Muhamed Aden'in, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım ve iş makineleri üreten iki fabrikayı ziyaret ettiğini aktardı.

Ayrıca Engiz, bu ziyaretin Somali ve Eskişehir arasında ticaretin gelişmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Abdullahi Muhamed ise Somali'den gelen iş adamları ile yakın zamanda Eskişehir'de bir organizasyon yapmak istediklerini duyurdu.

Engiz, ziyaret anısına Bakan Said Hüseyin Iyd ve Büyükelçi Abdullahi Muhamed'e ayetli levha hediye etti.

Kaynak: AA