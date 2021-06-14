Somali, sel mağdurlarına 2 uçak yardım gönderdi
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Somali, sel mağdurlarına 2 uçak yardım gönderdi

Somali, sel mağdurlarına 2 uçak yardım gönderdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali, ülkenin güneyinde karadan ulaşımın kesildiği sel mağdurlarına 2 uçak dolusu gıda yardımı gönderdi.

Somali, ülkenin güneyinde karadan ulaşımın kesildiği sel mağdurlarına 2 uçak dolusu gıda yardımı gönderdi.

Hirshabelle eyaletindeki yerel yöneticilere teslim edilen yardım, Shabelle Nehri'nin taşması sonucu yerinden olan sel mağdurlarına dağıtılacak.

Eyaletin başkenti Jowhar ve çevre kasabalara kara yoluyla erişim kapanırken, yardımlar sadece hava yoluyla götürülüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, seller ülke genelinde yaklaşık 400 bin kişiyi olumsuz etkiledi, sadece Jowhar kentinde 66 bin kişi yerinden oldu.

"Ormansızlaşma durmalı"

Çevre Uzmanı Abukar Moalim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sellerin ülkenin karşı karşıya kaldığı iklim değişimin bir uzantısı olduğunu, Somali'nin son 10 yılda en beter sel, kıtlık ve kuraklık felaketlerini gördüğünü ve çevrenin korunması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Ali, "Hükümet, ormansızlaşmanın durması için gerekli sorumlulukları almalı. Kismayo şehri 30 yıl önce ormanlarla kaplıydı. Şimdi aynı yerde 40-50 kilometre boyunca bir ağaç dahi göremezsiniz. Bu tehlikeli ve durmak zorunda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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