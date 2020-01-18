Somalı şehit çocuklarına Spil Dağı Milli Parkı'nda karne hediyesi
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Somalı şehit çocuklarına Spil Dağı Milli Parkı'nda karne hediyesi

Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocukları ile şehit, gazi ve muharip gazilerin torunlarına karne hediyesi olarak Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı gezisi düzenlendi.

18.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:08
Somalı şehit çocuklarına Spil Dağı Milli Parkı'nda karne hediyesi

faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocukları ile şehit, gazi ve muharip gazilerin torunlarına karne hediyesi olarak Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı gezisi düzenlendi.

İlçede yaşayan 53 öğrencinin katıldığı organizasyonda yarım metre karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı'na gelen çocuklar, sevinç yaşadı.

Atalanı mevkisinde kar topu oynayarak kardan adam yapan öğrencilere bölgedeki işletmede sucuk ekmek ikram edildi.

Çocuklar, daha sonra Milli Parkı gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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