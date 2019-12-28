Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı
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Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın (48) ailesi, acı haberi duyunca yıkıldı.

28.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:01
Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı

'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 'ın (48) ailesi, acı haberi duyunca yıkıldı. Kaplan'ın 15 aylık çocuğu ile birlikte toplam 3 çocuğu yetim kaldı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin 'nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. Kaplan'ın, Hulusi (22), Reyyan (17) ve Sevdenur isimli 15 aylık çocuğu yetim kaldı.


İhlas Ajansı'na (İHA) konuşan Kaplan'ın babası Hulusi Kaplan, "Sabah işe giderken, servis aracında tam kalabalık yerde, üniversitenin önünde patlama meydana geliyor. Türk arkadaşının birisi orada ölüyor, kendisi ise yaralanıyor hastanede vefat ediyor" dedi.


Vefat eden Mehmet Kaplan'ın kayınbiraderi İbrahim Soysaç ise, "Eniştemiz oluyor, kendisi ablamın eşi. Böyle elim bir kaza oldu. Sağ olsun devlet büyükleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz bey aradı" dedi.


Aile yakınları, üzüntü içerisinde cenazeyi bekliyorlar. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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