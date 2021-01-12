Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak

12.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:44
Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kadın milletvekili ve aktivistlere, Parlamentoda kadınlar için yüzde 30 kota ayrılması güvencesi verdi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kadın milletvekili ve aktivistlere, Parlamentoda kadınlar için yüzde 30 kota ayrılması güvencesi verdi.

Roble'nin kadın temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası Twitter'den açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Mualimu, "Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Somali Federal Hükümeti'nin gelecek seçimler için Somali Parlamentosunun her iki kanadında da kadınlara yüzde 30 kota sağlamaya kararlı olduğuna dair güvence verdi." ifadesini kullandı.

Kadın hakları savunucularının uzun süredir talep ettiği yüzde 30 kadın kotasının uygulanması halinde Parlamentodaki sandalyelerinin neredeyse üçte biri gelecek seçimle kadın milletvekillerine geçecek.

Kadın milletvekilleri, 9 Ocak'ta Başbakan Roble'nin seçimlerin zamanında yapılacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirmiş, bazı kadın milletvekilleri ise seçimlerin 8 Şubat'ta tamamlanmasının zor olacağına dikkati çekmişti.

Kadın milletvekilleri, şu anda Somali Parlamentosunun alt ve üst kanadındaki 329 sandalyenin yüzde 24'ünü elinde tutuyor.

Seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri peş peşe yapılıyor. Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında Meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Eser Yenenler İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:55:37. #1.14#
title