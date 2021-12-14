Somali ordusu, stratejik konumdaki Mataban kasabasını Eş-Şebab'dan geri aldı - Haberler
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Somali ordusu, stratejik konumdaki Mataban kasabasını Eş-Şebab'dan geri aldı

Somali ordusu, stratejik konumdaki Mataban kasabasını Eş-Şebab'dan geri aldı
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın ele geçirdiği Mataban kasabasında kontrolü sağladı.

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın ele geçirdiği Mataban kasabasında kontrolü sağladı.

AA muhabirinin Somalili askeri yetkililerden aldığı bilgiye göre, Eş-Şebab'ın dün sabah ele geçirdiği Galmudug eyaletinin Mataban kasabası ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Galmudug'daki gazetecilerden Muhammed Deeq, ordu ve Eş-Şebab arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Bölge sakinleri ise örgütün büyük kentlere yakın olması nedeniyle stratejik konumda bulunan kasabayı terk etmeden önce polis karakolunu bombaladığını aktardı.

Öte yandan, ordunun Baidoa kenti çevresinde yaptığı operasyonlarla 7 kasabayı da örgütün elinden aldığı kaydedildi.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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