Somali ordusu Eş-Şebab üyesi 9 kişiyi etkisiz hale getirdi - Haberler
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Somali ordusu Eş-Şebab üyesi 9 kişiyi etkisiz hale getirdi

Somali ordusu Eş-Şebab üyesi 9 kişiyi etkisiz hale getirdi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, ordu tarafından Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, saldırı hazırlığındaki 9 militan etkisiz hale getirildi.

Orta Şabel bölgesi yöneticilerinden İbrahim Said de çatışmalarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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