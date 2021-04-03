Somali ordusu 76 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi
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Somali ordusu 76 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Somali ordusu 76 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 76 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 76 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Somali ordu komutanlarından Tuğgeneral Mohamed Tahaliil, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının, Aşağı Şabel bölgesinde Bariire ve Awdhegle'deki askeri üslere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Askerlerin söz konusu saldırıya cevaben örgüte yönelik operasyon düzenlediğini aktaran Tahaliil, operasyonda 76 militanın öldürüldüğünü, 10 militanın da yakalandığını kaydetti.

Adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonda çok sayıda askerin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Eş-Şebab örgütü ise Bariire askeri üssünde 47 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiğini iddia etti.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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