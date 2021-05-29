Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
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Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 37 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 37 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ordunun, Orta Şabel bölgesine bağlı Galka Hararey'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda en az 37 Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve 2 terörist yakalandı." ifadesine yer verildi.

Somali ordusunun dün aynı bölgede Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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