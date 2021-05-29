Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 37 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 37 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ordunun, Orta Şabel bölgesine bağlı Galka Hararey'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonda en az 37 Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve 2 terörist yakalandı." ifadesine yer verildi.
Somali ordusunun dün aynı bölgede Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu