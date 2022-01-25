Somali ordusu 2 kasaba ve 8 köyde yeniden kontrolü sağladı - Haberler
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Somali ordusu 2 kasaba ve 8 köyde yeniden kontrolü sağladı

Somali ordusu 2 kasaba ve 8 köyde yeniden kontrolü sağladı
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali ordusu, 2 kasaba ve 8 köyü terör örgütü Eş-Şebab'tan geri aldı.

Somali ordusu, 2 kasaba ve 8 köyü terör örgütü Eş-Şebab'tan geri aldı.

Orta Şabel bölgesindeki bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'nun 40 kilometre kuzeyindeki Hawadleey ve Jameo kasabalarının geri alındığını belirtti.

Ordu ayrıca bölgedeki 8 köyü özgürleştirdi.

Operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi ve bir sığınak imha edildi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Mogadişu, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haber

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