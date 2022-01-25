Somali ordusu 2 kasaba ve 8 köyde yeniden kontrolü sağladı
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali ordusu, 2 kasaba ve 8 köyü terör örgütü Eş-Şebab'tan geri aldı.
Somali ordusu, 2 kasaba ve 8 köyü terör örgütü Eş-Şebab'tan geri aldı.
Orta Şabel bölgesindeki bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'nun 40 kilometre kuzeyindeki Hawadleey ve Jameo kasabalarının geri alındığını belirtti.
Ordu ayrıca bölgedeki 8 köyü özgürleştirdi.
Operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi ve bir sığınak imha edildi.
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri