Somalı öğrencinin bursluluk sınavı başarısı
Manisa'nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında (PYBS) 500 tam puan aldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında (PYBS) 500 tam puan aldı.
Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Zeren Çetinkaya ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.
Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Soma Altıntaş Ortaokulu Müdürü Murat Dağkoçak da katıldı.
Başarılı öğrenci hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu ifade etti.