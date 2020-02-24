Somalı öğrencilerden İHH'nın "su kuyusu" kampanyasına destek
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Somalı öğrencilerden İHH'nın "su kuyusu" kampanyasına destek

Manisa'nın Soma ilçesindeki Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının su sıkıntısı yaşanan bölgelerde kuyu açtırmak için düzenlediği yardım kampanyasına, katkıda bulundu.

24.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:42
Somalı öğrencilerden İHH'nın

'nın Soma ilçesindeki Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri () İnsani Yardım Vakfının su sıkıntısı yaşanan bölgelerde kuyu açtırmak için düzenlediği yardım kampanyasına, katkıda bulundu.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği kampanya ile 19 bin 970 lira toplandı.

Bağışlar, Afrika ve Asya'da kuraklığın yaşandığı bölgelerde su kuyusu açılmasında kullanılmak üzere İHH yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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