Somali'nin uluslararası ortaklarından "seçimlerin kısa sürede yapılması" çağrısı

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Somali'nin uluslararası ortakları, 17 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eyalet liderleri arasında kararlaştırılan seçim modelinin güvenilir ve hızlı şekilde uygulanması için Ulusal Danışma Konseyine (NCC) çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonunun (UNSOM) Twitter hesabından, ülkedeki seçim süreciyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası ortaklar, NCC'ye, Somali'nin güvenlik ve kalkınma gibi daha öncelikli konulara odaklanabilmesi için seçimlerin güvenilir şekilde ve kısa sürede tamamlanması çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Muhammed Hüseyin

Roble'nin eyalet liderleriyle başkentte yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamada, BM Somali Özel Temsilcisi James Swan'ın, başkent Mogadişu'da NCC heyetiyle bir araya geldiği ve seçim sürecinin hızlı ve güvenilir olması için tarafları teşvik ettiği aktarıldı.

UNSOM açıklaması, Başbakan Roble ile eyalet liderleri arasında seçimlere yönelik yapılan görüşme sonrası geldi.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık 2021'de açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı "darbe girişimi" olarak değerlendirerek kınamıştı.

2004'te oluşturulan meclis sistemi, ülkenin 4 büyük kabilesi ve küçük kabilelerin temsil edildiği "4,5 sistemine" göre yönetiliyor. Kabile yapısına uygun sistemle yönetilen ülkede, 4 büyük kabile eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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