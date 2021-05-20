Somali'nin BM Daimi Temsilcisi: "Kudüs özgür olacak"

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması gerektiğini belirterek "Kudüs özgür olacak.

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması gerektiğini belirterek "Kudüs özgür olacak." ifadesini kullandı.

Osman, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kuruluna hitap etti.

Doğu Kudüs'teki mevcut durumun "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Osman, "Somali, İsrail işgalinin son bulmasını ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını istiyor." dedi.

Osman, Filistin'deki durumun insanlığın ortak davası olduğunu dile getirerek, işgal edilen topraklarda ve abluka altındaki Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Bölgeye acil insani yardım ulaştırılmasını isteyen Osman, konuşmasını "Kudüs özgür olacak." diyerek sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş