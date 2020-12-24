Somali'nin başkenti Mogadişu'daki silahlı saldırıda ikisi polis üç kişi öldürüldü
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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki silahlı saldırıda ikisi polis üç kişi öldürüldü

24.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:38
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki silahlı saldırıda ikisi polis üç kişi öldürüldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam bir grubun silahlı saldırısında iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam bir grubun silahlı saldırısında iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Dudishe, basın mensuplarına, saldırının silahlı soyguncular tarafından Karan ilçe merkezinde düzenlendiğini açıkladı.

Dudishe, saldırıda bir sivil ve iki polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Somali'de son günlerde Karan bölgesi de dahil olmak üzere bazı ilçelerde, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo tarafından atanan ve muhalif adaylar tarafından reddedilen seçim komisyonu üyelerine karşı şiddetli protestolar düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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