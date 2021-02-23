Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında intihar eylemcisinin fark edilmesinin ardından kaçarken fırlattığı bomba yüklü yelek infilak etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında intihar eylemcisinin fark edilmesinin ardından kaçarken fırlattığı bomba yüklü yelek infilak etti.

Mogadişu'nun bağlı olduğu Banadir eyaletinin Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Yare, yaptığı açıklamada, Hamarweyne ilçesinde bomba yüklü yelek giyen saldırganın polis tarafından fark edilmesinin ardından kaçmaya çalıştığını söyledi.

Saldırganın fırlattığı bomba yüklü yeleğin infilak ettiğini belirten Yare, olay yerinde bir polisin yaralandığını, saldırganın da yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş