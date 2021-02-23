Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

23.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:17
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında intihar eylemcisinin fark edilmesinin ardından kaçarken fırlattığı bomba yüklü yelek infilak etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında intihar eylemcisinin fark edilmesinin ardından kaçarken fırlattığı bomba yüklü yelek infilak etti.

Mogadişu'nun bağlı olduğu Banadir eyaletinin Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Yare, yaptığı açıklamada, Hamarweyne ilçesinde bomba yüklü yelek giyen saldırganın polis tarafından fark edilmesinin ardından kaçmaya çalıştığını söyledi.

Saldırganın fırlattığı bomba yüklü yeleğin infilak ettiğini belirten Yare, olay yerinde bir polisin yaralandığını, saldırganın da yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 14:16:47. #1.15#
title