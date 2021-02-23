Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

23.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:26
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi.

Hamarweyne ilçesindeki karakol ve alışveriş merkezi yakınlarındaki patlamada yaralananlar oldu.

İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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