Somali'nin Başkenti Mogadişu'da İkiz Bombalı Saldırı Yapıldı (2)
AFRİN HAREKATI'NDA 36. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da İkiz Bombalı Saldırı Yapıldı (2)

Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, bomba yüklü iki otomobil ile intihar saldırısı yapıldı.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da İkiz Bombalı Saldırı Yapıldı (2)

Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, bomba yüklü iki otomobil ile intihar saldırısı yapıldı. Bombaların patlamasının ardından Başkanlık Sarayı yakınlarından silah sesleri yükseldi. Yerel kaynaklara göre, saldırılarda en az beş kişi öldürüldü.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 18 kişi hayatını kaybederken, saldırı henüz üstlenilmedi.

Somali Hükümeti dün Mogadişu için bir terör uyarısı yapmıştı. - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et