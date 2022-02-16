Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Haberler
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali polisi, başkent Mogadişu'daki polis merkezleri ve kontrol noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma seslerinin duyulduğu, saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıları üstlenen Eş-Şebab terör örgütü, 2 araçla 6 bombalı saldırı düzenlediğini öne sürdü.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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