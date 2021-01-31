Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi (2)
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi.
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlama Mogadişu'nun KM4 caddesinde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.
Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud