Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: En az 60 ölü

28.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:58

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın işlek bir caddede patlaması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi de yaralandı.



Cumartesi sabahı yapılan bombalı saldırının maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi. Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, patlamanın yoğun bir zamanda yapıldığını, yaralılar arasında çocuklar ve otobüsle seyahat eden bazı üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle