Somali muhalefetinden halka "Cumhurbaşkanı Fermacu'yu protesto" çağrısı

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı sokağa çağırdı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı sokağa çağırdı.

Muhalifler adına açıklama yapan eski Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, hükümetin "bir kişi bir oy" çabalarıyla zamanını boşa harcadığını ve Eylül 2020'de varılan anlaşmayı da yerine getiremediğini savundu.

Tüm cumhurbaşkanı adaylarının başkent Mogadişu sakinlerini sokağa inmeye ve protestoya davet ettiğini dile getiren Ahmed, Fermacu'nun koltuğunda "yasa dışı" şekilde oturduğunu öne sürdü.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun Halk Meclisi olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor. Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de meclise ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş