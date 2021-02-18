Somali muhalefeti, gösteri yasağına rağmen destekçilerini sokağa çağırdı
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Somali muhalefeti, gösteri yasağına rağmen destekçilerini sokağa çağırdı

18.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:22
Somali muhalefeti, gösteri yasağına rağmen destekçilerini sokağa çağırdı

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen halkı yarın sokağa inmeye davet etti.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen halkı yarın sokağa inmeye davet etti.

Muhalifler adına açıklama yapan eski Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için planlanan gösterinin yarın yapılacağını bildirdi.

Hükümetin, salgını protestoları durdurmak için bahane olarak kullandığını belirten Ahmed, halka yarın gösteriye katılma çağrısı yaptı.

Tüm toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı

Somali hükümeti, dün, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada Kovid-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun Halk Meclisi olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor. Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri, hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de Meclise ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, 1 başbakan ve 1 de meclis başkanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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