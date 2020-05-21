Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir

Somalili muhalif partiler, ülkelerinde Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı olmayan Etiyopya birliklerini işgalci olarak gördüklerini açıkladı.

Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir
21.05.2020 04:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 04:08

Somalili muhalif partiler, ülkelerinde Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı olmayan Etiyopya birliklerini işgalci olarak gördüklerini açıkladı.

Ulusal Partiler Forumu, Wadajir Partisi, Hiigsi Koalisyonu ve 1 Temmuz Değişim İttifakı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Etiyopya birliklerinin ülkenin istikrarına zarar verdikleri ve iç meselelere müdahil oldukları belirtildi.

Bu birliklerin son olarak 4 Mayıs'ta bir yardım uçağının düşmesine yol açtıkları hatırlatılan açıklamada, Birleşmiş Milletller ambargosuna rağmen Jubaland eyaletine ağır silahlı Etiyopya güçlerinin konuşlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Etiyopya birliklerinin ayrıca gelecek meclis ve başkanlık seçimlerine müdahale etmeyi planladığı vurgulayarak, Etiyopya ordusunun 2007-2008 yılında ülkeye yaptığı askeri müdahalenin binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın evsiz kalmasına yol açtığı ileri sürüldü.

Görevini yapmadığı gerekçesiyle AMISOM Özel Temsilcisi Francisco Madeira'nın istifasının istendiği açıklamada, AMISOM altında olmayan tüm güçlerin işgalci olarak görüldüğü ve halkın dış güçlere direnmesi gerektiği vurgulandı.

Somali'de 6 muhalif partinin yer aldığı Ulusal Partiler Forumu'nda, eski cumhurbaşkanları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Haber
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası...
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
'Bizim aile 50 kişiyi götürür' diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ferdi Tayfur Ersin Korkut Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 04:08:13. #1.15#
title