Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 70 mezun verdi

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı.

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı.

Meslek Yüksekokulunun 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu mezuniyet törenini Sultan Abdülhamid Han'ın gönül coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirme hayalinin gerçekleştirilmesi anlamında son derece önemli ve anlamlı buluyorum." dedi

Erdöl, "SBÜ, Sultan Abdülhamid Han'ın gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kuruldu. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımızın tebrik ve selamlarını iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Cevdet Erdöl şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yurt dışında açmış olduğu ilk eğitim müessesesi olan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile

Somali'nin sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Burada verdiğimiz eğitimin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Somali halkına hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Somali'nin önemli yapı taşlarını oluşturacaktır."

"Türkçenin tüm okullarda müfredata alınmasını teşvik edeceğiz"

Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretimden Sorumlu Devlet Bakanı Abdullah Ebubekir Hacı dü Türkçenin tüm okullarda yabancı dil olarak müfredata alınmasını teşvik edeceklerini bildirdi.

Mezunlardan Muhammed Ali Dershe, hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Muhammed Abdi Dahir, henüz 20 yaşında olduğunu ancak donanımlı bir acil servis doktoru olmak için Türkiye'ye gideceğini belirtti.

Dahir, "Türkçe öğretmenlerimiz harika ve iyi insanlar. Sadece 12 aydır Türkçe öğreniyorum ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşabiliyorum." diye konuştu.

Tören, farklı bölümlerden mezun 70 öğrenciye diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

Törene Somali Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Fevziye Abikar, Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Mogadişu - Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Ebubekir Arslan ile üniversitenin akademik idari personeli ile öğrenci aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem