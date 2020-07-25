Somali millet meclisi, hükümetin güvenoyunu geri aldı
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Somali millet meclisi, hükümetin güvenoyunu geri aldı

Somali millet meclisi federal hükümetin güvenoyunu geri aldı.

Somali millet meclisi, hükümetin güvenoyunu geri aldı
25.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:07

Somali millet meclisi federal hükümetin güvenoyunu geri aldı.

Bugün Meclis genel kurulunda bir araya gelen Somali milletvekilleri 2020-2021 seçimler hakkında görüşmelere başladı, görüşmeler sırasında Meclis başkanının hükümetin seçim programı hazırlamada başarısız olduğunu, başkent Mogadişu'nun özel statüsü hakkındaki sürecin de tamamlanmadığını belirterek oylama yapılmasını istedi. Oylamaya geçen milletvekilleri hükümete verilen güvenoyunu geri aldı. Oylama sonucu açıklayan Meclis başkanı Mohamed Mursal şeyh Abdurahman " Bugünkü genel kurulda hükümete güvenoyu ile ilgili oylamada 170 milletvekili hükümetin güvenoyunu geri almak için 'evet' oyu kullandı ve 8 milletvekili de 'hayır' oyunu kullandı. Böylelikle hükümet düşürüldü" diye konuştu.

Konuşmaya devam eden Meclis başkanı Mursal Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'an yeni Başbakan atamasını istedi .

Öte yandan, oylama sonucunu kabul etmeyen bazı milletvekilleri meclisi protesto etmeye devam ediyor. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA

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