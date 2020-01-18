Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı
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Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

18.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:40
Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin  yaralandığını belirtti.Somali'de yayın yapan Shabelle TV ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğiin duyurdu.


Kaynak: DHA
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