Somali Meclis Başkanı Jawaari İstifa Etti

Somali Meclis Başkanı Mohamed Şeyh Osman Jawaari, görevinden istifa etti.

Somali'de bazı milletvekilleri geçtiğimiz ay, Meclis Başkanı Mohamed Şeyh Osman Jawaari'nin anayasaya uygun bir şekilde meclisi yönetmediğini iddia ederek Jawaari'nin istifasını istemişlerdi. İstifa çağrısına karşılık vermeyen Jawaari, anlaşma yoluna giderek milletvekilleriyle görüşmeye başlamıştı. Yaklaşık bir ay süren görüşmelerden sonuç alınmamasının ardından Meclis Başkanı Jawaari, istifa etti.

Somali Anayasası'na göre, 10 iş günü içinde yeni meclis başkanı seçilecek. - MOGADİŞU