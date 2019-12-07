Somalı madenciler AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

07.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:22

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, AA tarafından düzenlenen Yılın Fotoğrafları oylamasında seçimlerini yaptı.

Deniş Maden İşletmesine ait açık ocakta çalışan maden işçileri, mesai sırasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına" isimli fotoğrafına oy veren işçilerden İbrahim Sevinç, tüm fotoğrafların güzel olduğunu, ancak seçtiği fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

Madenci Ömer Bedir ise "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını seçtiğini belirtti.

Madencilerden Sabri Özdinç ise kendisini en fazla spor kategorisindeki Mustafa Yalçın'a ait "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafının etkilediğini dile getirerek, "İlk kez birbirinden bu kadar özel ve güzel anı yansıtan fotoğrafları bir arada görüyorum. Türklüğümüzü her yerde savunduğumuz için gururluyum, bu yüzden oyum millilerimizin Fransa'da verdiği asker selamına. Bu an beni çok etkiledi." dedi.

Madenin açık ocak kömür üretim sorumlusu Maden Mühendisi Tamer Ergün de fotoğrafları çok beğendiklerini, oylamada maden emekçilerinin unutulmamasının da mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA