Somali, kuraklık nedeniyle ülke çapında "acil durum" ilan etti - Haberler
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Somali, kuraklık nedeniyle ülke çapında "acil durum" ilan etti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali, kuraklık nedeniyle ülke çapında

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etti.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Somali halkını, ihtiyaç halindekilere yardım edilebilmesi için birlik olmaya çağırdı.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü acil durum ilan edildiğini belirten Roble, uluslararası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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