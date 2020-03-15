Somali, Kovid-19 nedeniyle 4 ülkeye "seyahat yasağı" getirdi Somali, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği 4 ülkeye seyahatleri yasakladığını duyurdu.

Somali, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği 4 ülkeye seyahatleri yasakladığını duyurdu.

Somali Sivil Havacılık Otoritesince yapılan yazılı açıklamada, 14 gün boyunca Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'dan gelen veya transit yapan hiçbir yolcunun ülkeye girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Bu ülkelerden uçuşların da askıya alındığı aktarılan açıklamada, kararın ülkeye virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Somali'de şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmedi.

Norveç ve Hollanda, Akra'daki büyükelçiliklerini kapattı

Bu arada Norveç ve Hollanda, Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da görülen 2 virüs vakası nedeniyle büyükelçiliklerini geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Norveç Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, elçilik personelinde rastlanan virüs nedeniyle elçiliğin geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hollanda Akra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Norveç büyükelçiliğiyle aynı binada olması nedeniyle elçiliğin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA