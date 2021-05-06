Somali, komşusu Kenya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatacak

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin, yaklaşık 5 aydır diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin, yaklaşık 5 aydır diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Abdurrahman Yusuf Adala, basına yaptığı açıklamada, Kenya ile diplomatik olarak normalleşme sürecinin Katar'ın arabuluculuğunda yürütüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, iki komşu ülkenin karşılıklı toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde dostane ilişkileri sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Kenya Başkanlık Sarayı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den özel bir mesaj aldığı kaydedilirken normalleşme ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Somali, Kenya'yla tüm diplomatik bağları kesmişti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak