Somali, kıyılardaki enerji kaynaklarını Kenya'yla paylaşacağı iddiasını yalanladı

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti.

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti.

Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kenya medyasının iki ülkenin Katar ara buluculuğunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberini yalanladı.

Gulaid, "Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yüzde 50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler asılsız ve yalan. Kıyı anlaşmazlığında Uluslararası Adalet Divanının adil hükmünü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması 15 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Öte yandan, Somali, Kenya'yı sık sık yerel eyalet yöneticilerini kullanarak iç işlerine karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş