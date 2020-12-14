Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti

14.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:36
Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti

Somali, Kenya hükümetini iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) şikayet etti.

Somali, Kenya hükümetini iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) şikayet etti.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin mektubu üzerine Sudan Başbakanı ve IGAD Dönem Başkanı Abdullah Hamduk'un 20 Aralık'ta Cibuti'de IGAD Zirvesi düzenleme kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklaması, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Başkanı Muse Bihi Abdi'nin, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın resmi daveti üzerine Kenya'yı ziyaret ettiği sırada yapıldı.

Somali federal hükümeti, daha önce Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya ve Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

İlgili Haberler

Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor
Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı
Sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı
Sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:47:04. #1.14#
title