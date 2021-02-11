Somali, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki gösterdi

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Osman Abukar Dubbe, Kenya'nın Uluslararası Adalet Divanında görülecek deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada duruşmayı erteleme talebine tepki göstererek, "Somali hükümeti, bu davanın daha fazla ertelenmesini kabul etmeyecektir, zira davayı...

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Osman Abukar Dubbe, Kenya'nın Uluslararası Adalet Divanında görülecek deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada duruşmayı erteleme talebine tepki göstererek, "Somali hükümeti, bu davanın daha fazla ertelenmesini kabul etmeyecektir, zira davayı ertelemek adaleti reddetmekle eş değerdir." dedi.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Osman Abukar Dubbe, Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, Somali'nin bu sabah Uluslararası Adalet Divanına resmi bir mektup göndererek duruşmaya hazır olduklarını aktardığını söyledi.

Ülkesinin 15 Mart'ta yapılması planlanan duruşmanın ertelenmesini asla kabul etmeyeceğini belirten Dubbe, "Somali hükümeti, bu davanın daha fazla ertelenmesini kabul etmeyecektir, zira davayı ertelemek adaleti reddetmekle eş değerdir." ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca, Kenya'yı "Somali topraklarını çalmaya çalışmakla" suçladı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş