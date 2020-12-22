Somali, Kenya ile diplomatik krizi sonlandırmayı kabul etti
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Somali, Kenya ile diplomatik krizi sonlandırmayı kabul etti

22.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:44
Somali, Kenya ile diplomatik krizi sonlandırmayı kabul etti

Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısı sonrası Somali, Kenya ile ilişkilerin düzeltilmesi ve devam eden diplomatik krizin çözülmesine yönelik çağrılara olumlu yanıt verdi.

Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısı sonrası Somali, Kenya ile ilişkilerin düzeltilmesi ve devam eden diplomatik krizin çözülmesine yönelik çağrılara olumlu yanıt verdi.

IGAD olağanüstü zirvesi sonrası basına açıklama yapan Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak, Kenya ile yaşanan diplomatik krizin sonlandırılmasına yönelik çağrıları kabul ettiklerini bildirdi.

Abdirizak, "IGAD yönetimi, diplomatik krizi sonlandırılmamız için çok baskı yaptı. Bu nedenle gerilimi azaltmak için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Kenya ile yaşanan diplomatik krizi azaltma çağrılarını şartlı olarak kabul ettiklerini belirten Abdirizak, Kenya'daki milislerin silahlandırılması dahil şikayetlerinin incelenmesi için bir komisyonun kurulmasını istedi.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile tüm diplomatik bağları kopartarak IGAD'ı olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

IGAD olağanüstü zirvesinde konuşan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile IGAD Dönem Başkanı ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, iki komşu ülke Somali ile Kenya'ya diyalog çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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