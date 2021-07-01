Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor
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Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor

Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali ile Kenya, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme kararı aldı.

Somali ile Kenya, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme kararı aldı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizden sonra ilk defa Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi Lucas Tumbo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan ve büyükelçi, ikili ilişkileri derinleştirme ve iş birliğini geliştirme ihtiyacını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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